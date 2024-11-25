Tiran'da Akran Şiddeti Protestosu - Son Dakika
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Tiran'da Akran Şiddeti Protestosu

Tiran\'da Akran Şiddeti Protestosu

Tiran'da okullardaki akran şiddetine dikkat çekmek için protesto düzenlendi, güvenlik talepleri öne çıktı.

25.11.2024 23:16
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddeti olaylarına dikkati çekmek için gösteri yapıldı.

Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından "çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganıyla protesto düzenlendi.

Gösteriye katılan onlarca kişi, önceki günlerde akranı tarafından bıçaklanan çocuğun hayatını kaybetmesine tepki göstererek, okullardaki çocukların daha fazla korunması çağrısı yaptı.

Geçen hafta düzenlenen protestoda olduğu gibi vatandaşlar Eğitim ve Spor Bakanlığının önünde bir araya geldi.

Göstericiler ellerinde "Sorumsuz kurumlar öldürüyor", "Kaybolan hayatların hesabını kim verecek?", "İstifa güçlülerin yapacağı bir şeydir, zayıflar sandalyelerine sarılır" yazılı pankartlar taşıdı.

Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu'nun istifasını isteyen göstericiler, ayrıca eğitim bütçesinin gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarılması, sınıflarda cep telefonlarının kaldırılması, okullarda güvenliğin ve psikologların sayısının artırılması gibi bir takım talepte bulundu.

Benzer protesto 21 Kasım'da da düzenlenmişti.

Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 18 Kasım'da başka bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyada başladığı ileri sürülmüş, bu olay sonrası okul ve çevresindeki öğrencilerin güvenliği tartışmalara neden olmuştu.

Başbakan Edi Rama ise öğrencinin ölümü sonrası yaptığı açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya mecralarının kapatılması konusunda halkın da katılımıyla kamusal bir tartışma girişimi başlatacaklarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Akran Şiddeti Protestosu - Son Dakika

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