Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Tiran\'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Arnavutluk'ta yolsuzluk iddialarına karşı protestolar sürerken Belediye Başkanı Veliaj istifaya çağrıldı.

20.09.2024 17:23
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD partisinin temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, protestoları sürdüreceklerini belirtti.

Teliti, "Güçlü duracağız çünkü Tiran vatandaşlarının, özgür vatandaşların istediği bu. Kamu yararını savunmak için ayağa kalkacağız. Kamu yararı her şeyin üstündedir ve misyonumuzu asla unutmamalıyız." diye konuştu.

Eski PD Milletvekili Belind Kelliçi de konuşmasında vatandaşlara eyleme devam etme çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımızı DP için yapılmayan, Tiran ve Arnavutluk için yapılan bu protestoya katılmaya davet ediyorum. Haftaya tekrar toplanacağız, geri adım atmayacağız." dedi.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protesto herhangi bir gerginlik olmadan sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifası ile "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????

Kaynak: AA

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