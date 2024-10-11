Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Tiran\'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Belediye Başkanı Veliaj'a istifa çağrısı yapılırken, protestolar 28. kez düzenlendi.

11.10.2024 14:16
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, burada yaptığı konuşmada, protestolarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Arnavutluk'u demokrasi yoluna döndürmenin zamanı gelmiştir." dedi.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi de "zafere" inandıklarını söyledi.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protesto, olaysız sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika

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