Tırın Geri Gittiği Sandıldı

Güncel

Amasya- Samsun kara yolunda, geri geri gittiği sanılan tırın başka bir tıra bağlı olduğu görüldü.

Tırın kara yolunda geri geri hareket etmesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tırın geriye doğru hareket ettiğini gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Gerçek ise araca yaklaşıldığında bir tırın diğerini çektiğinin görülmesiyle anlaşıldı.

Görüntüde birbirine bağlı iki tırın kara yolunda seyrettiği görüldü.

Telefonu ile o anları kaydeden sürücü Yılmaz Keten, Amasya-Samsun kara yolunda seyir halindeyken geri geri giden tırı gördüğünü ve şaşırdığını ifade ederek, "Tırın bize doğru dönük olması şaşırttı. Bir anormallik olduğunu düşünerek hemen telefonumun kayıt tuşuna bastım. Bu esnada tırın yanından geçerken iki tır birbirine bağlı olarak yola devam ettiğini gördüm." diye konuştu.