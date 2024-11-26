TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı Başladı

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), sosyal sorumluluk alanında geliştirilen projelerin ödüllendirildiği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın jüri değerlendirmesi ve halk oylaması süreçleri başladı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumsal sosyal sorumluluk alanında geliştirilen projelerin ödüllendirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla her yıl düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Programı", bu yıl "Çalışma Hayatının Geleceği" temasıyla gerçekleştiriliyor.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın desteğiyle yürütülen programın halk oylaması, 30 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'a kadar "https://www.ortakyarinlar.com" web sitesinden yapılacak.

Projeler 6 farklı kategoride değerlendirilecek

Finalist projeler, "Birlikte Mümkün", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", İşimizin Yarını" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" olmak üzere 6 farklı kategoride değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda Ortak Yarınlar Ödülleri'ne katılan kurumlar, 4 Aralık'ta düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak.

Ayrıca program kapsamında kurumlar, Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ile TİSK işbirliğinde yürütülen "Yeşile Ortak Ol" kampanyasına fidan bağışında bulundu.

Bağışlarla dikilen fidanlar, Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100. Yılında Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı'nda yerini aldı.