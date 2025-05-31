Tiyatroda Filistin Destanı

Filistin'de yaşananlara dikkati çekmeyi amaçlayan "Bu Benim Meselem Değil - Parola Boykot" adlı tiyatro oyunu Sultangazi'de sahnelendi.

Kılıç Sanat ekibince hazırlanan ve ilçedeki Hanzala Kültür Sanat Sezonu kapsamında sahneye taşınan oyun, Gazze'de yaşanan insanlık dramını, bir gazetecinin yaşadığı travmalar ve boykot edilemeyen ürünlere karşı oluşan bağımlılık metaforu üzerinden anlatıyor.

Komedram türündeki oyunun yazarı ve yönetmeni Burak Kılıç, gençlere ulaşmak ve Gazze'deki durumu onların dilinden anlatmak amacıyla komedi ağırlıklı bir üslup benimsediklerini belirterek, "Boykotun bir ömür sürmesini diliyoruz çünkü bu, kimi boykot ettiğimizi iyi bilirsek çok etkili bir silahtır." dedi.

İlçe sakinlerinin katıldığı etkinlik, Filistin'e destek mesajlarıyla son buldu.