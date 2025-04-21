TKDF'den Sezaryen Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika
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TKDF'den Sezaryen Yönetmeliğine Tepki

TKDF, kadınların sezaryen doğumunu engelleyen yönetmeliği Anayasa'ya aykırı buldu ve geri çekilmesini istedi.

21.04.2025 23:40
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(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)'den yapılan açıklamada, 19 Nisan 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan ve kadınların planlı sezaryen doğum yapmasını engelleyen yönetmeliğin açıkça Anayasa'ya, uluslararası sözleşmelere ve temel insan haklarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli; kadınların beden bütünlüğüne ve doğum hakkına saygı gösterilmelidir. Yeter artık çıkın yatak odamızdan..." denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün yazılı açıklamasında sezaryen kararına tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadınların rızasını yok sayan, iradesini hiçe sayan, onu devletin doğum makinesi gibi gören bir ideolojik müdahale. Bu kanunsuzluğun iptali için görüşmelerimiz sürüyor, dava açacağız. Feminist mücadele, yüzyıllardır kadınların kendi bedenleri üzerindeki haklarını savunur. Doğum şekli, kadının sağlık durumuna, yaşam koşullarına, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarına göre şekillenmelidir. Sezaryeni yasaklayan ya da keyfi şekilde sınırlayan her uygulama, kadının doğurganlık kapasitesi üzerinde tahakküm kurmaya çalışan erkek egemen sistemin başka bir tezahürüdür.

"Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli"

Kadınların doğumu nasıl yapacaklarına, hangi koşullarda karar vereceklerine yalnızca kadınlar kendileri karar verir. Ne doktorlar, ne siyasetçiler, ne de devlet organları bu karara ortak olamaz. Dayatma değil, rıza esastır. Kadın bedeni, devletin mülkiyetinde değildir. Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli; kadınların beden bütünlüğüne ve doğum hakkına saygı gösterilmelidir. Yeter artık çıkın yatak odamızdan."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TKDF'den Sezaryen Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika

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