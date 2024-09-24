TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü\'nde Değişim

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü görevine Bekir Güre getirildi.
TKDK Bursa İl Koordinatörlüğünde görev değişimi yaşandı.
Bursa'da 4 yıldır fiilen TKDK İl Koordinatörü olarak görev yapan Bilal Tunç'un yerine TKDK Kars İl Koordinatör Bekir Güre atandı.
Gerçekleştirilen devir teslim töreninde, eski koordinatör Bilal Tunç'a plaket takdim edildi.
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