TKP Üyelerine Gözaltı

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi"nden (TKP) yapılan açıklamada, yönetici ve üyelerine yönelik operasyonda gözaltı sayısının 5'ten 9'a çıktığı bildirildi.

TKP, İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul'da 2 parti yöneticisinin ve 3 üyenin gözaltına alındığını açıklamıştı. Parti kaynakları, İstanbul'da gözaltı sayısının 8'e çıktığını, Adana'da ise 1 üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul ve Adana'da TKP üyesi 9 arkadaşımız daha bu sabah hukuksuz şekilde gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."