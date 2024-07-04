TMV Arnavutluk'taki okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı - Son Dakika
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TMV Arnavutluk'taki okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı

TMV Arnavutluk\'taki okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Arnavutluk'taki okulu New York Schools'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, törende yaptığı konuşmada, okulun Arnavutluk'un en iyi özel okulu seçilmesinin Maarif Okullarının eğitim kalitesinin bir yansıması olduğunu belirtti. Mezun öğrencileri bir dernek çatısı altında buluşturacaklarını dile getiren Özbaysar, derneğin mezunların birbirleri ve okulla bağlarını korumalarını sağlayacağını ifade etti. TMV New York Schools yöneticisi Hasan Dede ise mezun öğrencilerin uluslararası Maarif ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, onların üniversiteye devam etmeleri için kapılarının açık olduğunu söyledi.

04.07.2024 10:31
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Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okulu New York Schools'ta mezuniyet heyecanı yaşandı.

Başkent Tiran'da, ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin mezuniyet törenine, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, bu özel günde, yıllar süren emeklerinin karşılığını almanın heyecanı ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Özbaysar, "Okulumuz, Arnavutluk'un en iyi özel okulu seçilmişti. Bu önemli başarı, Maarif Okullarının dünyada büyük bir marka olarak tanınan eğitim kalitesinin bir yansımasıdır. Bu ödül sadece öğretmenlerimizin ve idari kadromuzun üstün çabalarının değil, öğrencilerimizin de azmi ve kararlılığının göstergesidir." dedi.

Mezun öğrencileri bir dernek çatısı altında buluşturacaklarını dile getiren Özbaysar, derneğin, mezunların birbirleri ve okulla bağlarını korumalarını sağlayacağını, profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağını belirtti.

Özbaysar, dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle Filistin'de çocukların mezuniyetlerini kutlayamadığını ifade ederek, onların da en kısa zamanda huzura kavuşacak bir zemini yakalamaları temennisinde bulundu.

TMV New York Schools yöneticisi Hasan Dede de mezun öğrencilerin artık uluslararası Maarif ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bugün, sadece bireysel başarılarınızı kutlamakla ilgili değil, aynı zamanda sizi bu yolda destekleyen inanılmaz topluluğu takdir etmekle de ilgilidir. Ebeveynleriniz, aile üyeleriniz, arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz bugün bulunduğunuz noktaya gelmenizde hayati bir rol oynadı." diye konuştu.

TMV'ye bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise üniversitenin kapılarının mezun öğrencilere açık olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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