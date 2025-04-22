TMV, Melbourne'de İkinci Kampüsünü Açtı - Son Dakika
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TMV, Melbourne'de İkinci Kampüsünü Açtı

TMV, Melbourne\'de İkinci Kampüsünü Açtı

Türkiye Maarif Vakfı, Melbourne'de 584. okulunu açarak eğitim çalışmalarını genişletiyor.

22.04.2025 13:25
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Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, ülkedeki ikinci kampüsünü Melbourne'ün Kilmore kasabasında açtı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 2019 yılında eğitim vermeye başlayan ve yaklaşık 400 öğrencisiyle faaliyetine devam eden Avustralya Uluslararası Maarif Okullarının Melbourne kampüsünün açılışı için tören düzenlendi.

Yeni açılan Melbourne kampüsü, 1889 yılından bu yana Victoria eyaletinin köklü eğitim kurumlarından biri olup Maarif Vakfı tarafından satın alınan 52 bin metrekarelik alana kurulu Kilmore Uluslararası Okulu binalarında hizmet verecek.

Maarif Vakfı okul sayısını 584'e çıkarttı

Avustralya Uluslararası Maarif Okullarının Melbourne kampüsü, TMV'nin dünyadaki 584'üncü eğitim kurumu olma özelliğini taşıyor.

TMV Avustralya Temsilcisi Tacettin Talha Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Maarif'in 584'üncü okulunu Avustralya'da Melbourne'de açmış bulunuyoruz. Bunun haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Diğer binaların da hizmete girmesiyle 1000 kadar öğrenci alabileceklerini belirten Günaydın, ileriki yıllarda Türkiye ve farklı ülkelerden yatılı uluslararası öğrencilere de kapılarını açmak istediklerini ifade etti.

Velilerden Figen Yıldız, birkaç aydır çocukları için okul aradıklarını belirterek "Böyle bir okul açıldığı için memnunuz." diye konuştu.

Velilerden Eyüp ve Gülcan Tekir çifti ise çocuklarının hem Türkçeyi hem de tarihi öğrenebilecekleri bir okulda eğitim alacak olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gülcan Tekir, "Böyle bir okulun açılmasından dolayı çok memnunuz. Zaten bekliyorduk, çocuğumuzun geleceği için çok iyi olacağını düşündüğümüz için bu okula verdik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı

2016 yılında kurulan TMV, yurt dışında her düzeyde eğitim kurumu açmayı hedefleyen, kamu destekli bir vakıf olarak faaliyet gösteriyor.

Fen bilimleri, sosyal bilimler, bilişim, yerel kültür ve dil eğitimine önem veren vakıf, dünya genelinde B2 seviyesinde Türkçe öğreterek Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkı sağlıyor.

2025 itibarıyla 55 ülkede faaliyet gösteren vakfın, 584 eğitim kurumunda 70 binden fazla öğrencisi bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TMV, Melbourne'de İkinci Kampüsünü Açtı - Son Dakika

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