TOBB ve Karapınar'dan Eğitime Destek - Son Dakika
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TOBB ve Karapınar'dan Eğitime Destek

TOBB ve Karapınar\'dan Eğitime Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Karapınar Ticaret Borsası'na gönderilen 150 bin liralık eğitim yardımına, Karapınar Ticaret Borsası da 150 bin lira ekleyerek toplam 300 bin liralık yardımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

11.09.2024 18:47
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Karapınar Ticaret Borsası'na gönderilen 150 bin liralık eğitim yardımına, Karapınar Ticaret Borsası da 150 bin lira ekleyerek toplam 300 bin liralık yardımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Eğitim yardımı içim düzenlenen törende konuşan Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, TOBB ve Karapınar Ticaret Borsası olarak eğitime her zaman destek vereceklerini belirterek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilçemize, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yardım çekini teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan da, TOBB ve Karapınar Ticaret Borsası'na eğitime verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, "Amacımız, Karapınar'da huzurlu, güvenli ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmektir." diye konuştu.

İçalan ayrıca ilçedeki okulların yeni eğitim dönemine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Kaynak: AA

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