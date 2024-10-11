TOGEMDER'in 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

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Toplumsal Gelişme Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu derneğin toplantısı, İTO Cemile Sultan Korusu'nda yapıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Betül Birer'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Emine Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

Emine Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Her dönem aramıza katılan yeni hayırseverler ile kıymetli işlerle örülü bu güzel yola yeni kilometreler ekliyoruz. Bu vesileyle parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum temel hikayesinde kurucularınız başta olmak üzere bütün yol arkadaşlarımıza katkılarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Genel Kurulun ve ilan edilecek olan yeni yönetimin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de konuşma yaptığı toplantıda, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen derneğin faaliyetleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

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