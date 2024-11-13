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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sonbahar turnuvaları başladı.

TOGÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen sonbahar turnuvaları, öğrenciler ile akademik ve idari personelin katılımıyla başladı.

Sportif etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen turnuvalarda futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve tenis gibi birçok branşta karşılaşmalar yapılıyor.

Turnuvalarda öğrenciler ve personel arasında oluşturulan takımlar TOGÜ Spor Tesisleri'nde kıyasıya mücadele ederken, hem öğrenciler hem de personel etkinliklere büyük ilgi gösteriyor.