Tohum Dil Türkçe Sergisi Ankara'da - Son Dakika
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Tohum Dil Türkçe Sergisi Ankara'da

Yunus Emre Enstitüsü'nin düzenlediği sergi, 15-29 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde.

13.11.2024 22:46
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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde "Tohum Dil Türkçe Sergisi", 15-29 Kasım tarihlerinde başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunarak Türk kültürünün dünya dillerine katkılarını aktaran "Tohum Dil Türkçe Sergisi"ne ev sahipliği yapacak.

YEE'nin himayesinde düzenlenen sergi, 15-29 Kasım tarihlerinde Kütüphanenin Divan Salonu zemin katında ziyaretçilerini bekleyecek.

Sergi zenginleştirilmiş içeriğiyle ikinci durağında

27 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde Ankara'da ilk kez düzenlenen sergi, yeni diller ve dijital görsellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilmiş içeriğiyle sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına özel olarak, Türkçeden Macarcaya geçmiş kelimelerin hikayeleri de bu sergide yeni bir stantta tanıtılacak.

Sergi ayrıca, Türkçeden Arapça, Hintçe, Almanca, İtalyanca, Fince, Yunanca gibi birçok dile geçmiş kelimeleri dijital görsellerle sergileyerek, ziyaretçilerine diller arası bir kültür yolculuğu sunuyor.

Dijital platformda sunulan ve her biri kendi hikayesine sahip bu kelimeler, sanatseverlerin Türk dilinin zengin mirasını zevkle inceleyebileceği bir oyun alanına dönüşüyor.???????

Kaynak: AA

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