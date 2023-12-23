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PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca\'nın acı haberi ailesine ulaştı
23.12.2023 - 01:24,
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IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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