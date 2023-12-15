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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Afet Bilgilendirme Eğitimi - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Afet Bilgilendirme Eğitimi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, öğrencilere yönelik 'Afet Bilgilendirme Eğitimi' düzenledi. Eğitimde AFAD Şube Müdürü Eyüp Pekşen ve arama kurtarma teknisyeni Mahmut Karamuklu, doğal afet riskleri ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde Afet Bilgilendirme Eğitimi
15.12.2023 - 17:20,
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik, "Afet Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

Fakültenin konferans salonunda düzenlenen eğitime AFAD Şube Müdürü Eyüp Pekşen ile arama kurtarma teknisyeni Mahmut Karamuklu eğitmen olarak katıldı.

Eğitmenler, Türkiye ve Tokat'taki doğal afet riskleri konusunda katılımcılara bilgi vererek, alınabilecek tedbirlere ilişkin sunum yaptı.

Program sonunda Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Pak tarafından Pekşen ve Karamuklu'ya katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA
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