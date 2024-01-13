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Tokat Gençler Satranç İl Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Tokat Gençler Satranç İl Şampiyonası Başladı

Tokat Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gençler Satranç İl Şampiyonası, 7-20 yaş arasında 98 sporcuyla başladı. Turnuva sonunda belirlenecek il birincisi, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nda Tokat'ı temsil edecek.

Tokat Gençler Satranç İl Şampiyonası Başladı
13.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:11
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Tokat Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gençler Satranç İl Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva için, 7-20 yaş arasında 98 sporcu kayıt yaptırdı.

Yarın sona erecek müsabakalar sonrasında belirlenecek il birincisi, Samsun'da mayıs ayında gerçekleşecek Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nda Tokat'ı temsil edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Tokat Temsilcisi Göksel Taslıoğlu, satranç sporuna ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Okullarımızda yapılan satranç eğitimi çalışmalarıyla öğrencilerimiz kaliteli zaman geçirmeye devam etmektedir. Burada belirlenecek olan il birincimiz, Samsun'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil edecek." dedi.

Kaynak: AA
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