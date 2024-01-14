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Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı devam ediyor

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor. Kentte kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı. Çamlıbel Geçidi'nde ise trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı. Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel Geçidi\'nde kar yağışı devam ediyor
14.01.2024 - 16:43,
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Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

Kentte kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Çamlıbel Geçidi'nde ise trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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