Tokat'ta 1 Mayıs Gösterilerinde Gözaltı

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu yakınlarında toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefetten G.D'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
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