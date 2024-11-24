Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar devam ediyor.
Kar nedeniyle Tokat kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımın aksamaması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşilyurt ilçesinde de devam eden kar, ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 12 santimetre ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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