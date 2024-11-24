Tokat\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Güncel

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi yakınlarında kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı, bir süre trafik kontrollü sağlandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol açıldı, polis ve jandarma ekipleri sürücülere yardım etti.

Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.