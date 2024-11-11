Tokat'ta Trafik Yönetimi Projesi - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Yönetimi Projesi

Tokat\'ta Trafik Yönetimi Projesi

Tokat Belediyesi, OKA ile trafik yönetimi fizibilitesi için 600 bin lira destek alacak.

11.11.2024 18:17
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Tokat Belediye Başkanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Tokat Merkez Trafik Yönetimi Fizibilitesi" proje sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin imzaladığı protokolle, 2024 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında sunulan projeye OKA tarafından 600 bin lira destek sağlanacak.

Yazıcıoğlu, imzalanan sözleşme ile Tokat'ta kentsel ulaşım veri tabanı oluşturulacağını ve fizibilite çalışmaları ile trafik yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini belirtti.

Tokat Belediyesi olarak, Tokat'ın doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Kentimizin markalaşma ve pazarlama politikalarını yürütüyoruz. Tarih ve kültür şehri Tokat'ımızı turizm ve yatırımın odağı haline getirmek, yerel ekonominin gelişimini sağlayacak yatırımcıları, nitelikli emek gücünü, turist ve ziyaretçileri çekecek yerel kapasiteleri artırmaya odaklandık. Tüm bu amaçlara uygun olarak üretken belediyecilik anlayışımızla sürdürülebilir ulaşım ve dolaşım sistemlerinin kurulmasına öncelik vererek, kent, bölge, mahalle, sokak ölçeklerinde yaya, bisiklet, toplu taşım araçları veya özel araçlarıyla güvenilir ve sorunsuz erişimlerini sağlayan kapsamlı ve bütünleşik ulaşım planları geliştirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Şehir içi yol hiyerarşisinin sağlandığı, trafik ve yön bulma işaretlerinin, otopark, altyapı ve hizmet alanlarının sistematik ve standart biçimde inşa edildiği, özel kamusal alanların özgün tasarımlarının olduğu bir ulaşım ve dolaşım sistemi geliştirmek amacıyla Tokat merkezde özellikle turizm destinasyon alanlarına ulaşım hattında trafik düzenlenmesi konusunda yatırımlar planladıklarını aktaran Yazıcıoğlu, "İmzaladığımız sözleşmemizle, projemizle ortaya koyulan çözüm önerilerinin fayda maliyet analizleri ve detaylı bir fizibilitesi yapacak, belirlenen trafik yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçmesini ve tarih ve kültür şehri Tokat'ımızda turizmin gelişmesindeki en önemli engellerden biri olan Tokat'ta kentsel ulaşım veri tabanının oluşturulmasını sağlayacağız. Tokat'ımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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