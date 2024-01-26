Tokat Turhal\'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tokat'ın Turhal ilçesi Albayrak mevkisinde meydana geldi. Amasya'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Hayrettin Ataker (66) idaresindeki 60 ABD 008 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şükrüye Ataker (64) ve Neslihan Ataker (46) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.