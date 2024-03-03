TOKİ Mağdurları Tuzla\'da Eylem Yaptı

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Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- UMUT GÖKBULUT

Hafta sonları eylem yapan TOKİ mağdurları Tuzla Sahil Tören Alanı'na yürüdü. Mağdurlar, "Murat Kurum evleri olan insanlara 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi vereceğine burada dairesi olmayan insanlara 750 bin lira daha indirim yapsın. Bizler dar gelirliyiz bu ödemeleri ilerde ödeyemeyecek hale geleceğiz" dediler.

TOKİ'nin Tuzla'da yaptığı konutların aylık taksit ve konut bedellerini yükseltmesi nedeniyle mağdur olan hak sahipleri bugün de basın açıklaması yaptı. TOKİ mağdurları, 'dar gelirliye yaptığınız zulümdür, sabit geri ödeme hakkımızı geri verin', 'ev değil hayal satıyorsunuz', 'hibe değil, hakkımızı istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. TOKİ mağdurları, "Mağdurlar burada, söz sahibi nerede" ve "mağdurlar cevabı sandıkta verecek" sloganları attı.

Mağdurların sözcüsü Fırat Balta şunları söyledi:

"PARAMIZ OLSAYDI TOKİ'YE YAZILMAZDIK: 2019 yılında bizlere sabit taksit 180 ay ve 240 ay ve MMA artışıyla beraber bizlere vaat verdiler. 2019 yılından bugüne bizlere 'Bu vaatlerle bu evleri alamazsınız' dediler. Bizler cebimizde parası olan insanlar değiliz. Bizlerin cebinde para olsaydı TOKİ'ye yazılmazdık.

ERDOĞAN'A SÖZLERİNİ HATIRLATMAK İSTİYORUZ: Erdoğan'a ilk günkü şartlar dahilinde bizlere vermiş olduğu sözleri hatırlatmak istiyoruz. Ne demişti, 'Bizler dar gelirli vatandaşlara cüzi miktarlarda sabit taksitle ev vereceğiz.' Maalesef şu an sabit taksiti kaldırarak 6 ayda bir MMA artışıyla faizli bir şekilde daire vermek istiyor. Hakkı üstün tutamayan zihniyetler asla adalet tesis edemezler.

MURAT KURUM DAİRESİ OLANLARA 750 BİN TL HİBE VERECEĞİNE BİZLERE 750 BİN İNDİRİM YAPSIN: Murat Kurum'un hiç dairesi olmayan insanlara MMA artışıyla faizle bu evleri dayatması bence kabul edilemez. Ayrıca kendisi evleri olan insanlara 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi vereceğine burada dairesi olmayan insanlara 750 bin lira daha indirim yapsın. Bizler dar gelirliyiz bu ödemeleri ilerde ödeyemeyecek hale geleceğiz."

"İŞ VERDİĞİNİZ ŞİRKETLERİN 750 MİLYAR TL'SİNİ SİLMEYİ BİLİYORSUNUZ"

Eylemde konuşan DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, "Vergi affı yapmayı, iş verdiğiniz şirketlerin 750 milyar TL'sini silmeyi biliyorsunuz. Cengiz İnşaat'a, Kalyon İnşaat'a, 'Zarar ettik' dediklerinde ödemelerini ötelemeyi biliyorsunuz. Siz değil misiniz, 'Sabit fiyatla gideceğiz' diyerek seçim zamanı bangır bangır bu insalara vaat veren. Bu vatandaşlar devlete nasıl güvenecek?" diye sordu.

"MAĞDUR SAYISI GİTİTKÇE ARTIYOR, BUNLARIN BU SEÇİMDE SON BULMASI LAZIM"

DEVA Partisi Tuzla Belediye Başkan Adayı Ceylan Yalçın da "Şunu yapıyor size, 'Benim gösterdiğim adaya oy vermezseniz haklarınızı alamazsınız.' Hayır, kim gelirse gelsin haklarınız seçim vaadi olamaz. Mağdur sayıları gün geçtikçe artıyor. Bunların artık bu seçimde son bulması lazım" dedi.