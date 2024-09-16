Tomarza Beydağı Zirvesi Tırmanışı

Kayseri'de 9. Ulusal Tomarza Beydağı Zirve Tırmanışı etkinliği düzenlendi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden etkinliğe katılan yaklaşık 400 dağcı, Tomarza Çayinli Mahallesi'ndeki Çukuryurt Yaylası'nda kamp kurdu. Buradaki tarihi kilise ve camiyi gezen dağcılar fotoğraf çektirdi.
1850 rakımdaki kamptan tırmanışa başlayan dağcılar, 3080 rakımlı Beydağı'nın zirvesine 7 saatte ulaştı.
Dağcılar zirvede saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Zirvedeki direkte dalgalanan Türk bayrağı da dağcılar tarafından değiştirildi.
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