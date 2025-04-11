Toplumun temeli ailenin korunması konuşuldu

Yıldırım Belediyesi'nden 'Aile Çalıştayı'

Yıldırım Belediyesi'nden yeni evlenecek çiftlere ücretsiz danışmanlık

BURSA - Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde ailenin korunmasına yönelik 'Aile Çalıştayı' düzenlendi.

'2025 Aile Yılı' kapsamında ailenin korunmasına yönelik düzenlenen 'Aile Çalıştayı' programı Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen programda toplumun temel taşı olan ailenin korunması hedefleniyor. Evlilik hazırlığı olan bireylere evlilik ile ilgili sağlıklı bilgi konusunda yardımcı olunduğunu söyleyen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, "Yıldırım Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen 'Aile Çalıştayı' bu mukaddes kuruma sahip çıkmak, anlamak ve geleceğe daha güçlü taşımak adına atılmış önemli bir adım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 'Ailemiz istikbalimizdir' şiarıyla çıktığımız bu yolda, aile yapısını korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum ve huzurlu bir gelecek demek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' 2024-2028 işte bu kararlılığın somut bir göstergesidir. Vizyon belgesi ile evlilik kurumunun sağlam temelleri üzerine inşası, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması ve sosyal vefanın arttırılması amaçlanmaktadır. Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 'Aile Eğitim Program' kapsamında çağın gerektirdiği temel aile becerilerine yönelik bilgi beceri ve tutum edinebilmeleri için eğitimler veriyoruz. Evlilik öncesi eğitim programı ile evlilik hazırlığı olan bireylerin, evlilikle ilgili sağlıklı bilgi edinmesi, etkili iletişim kurabilme ve muhtemel sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti ve 500 ailenin düğünü gibi birçok projeyi gerçekleştireceklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadın, ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Kadının ikincilleştirildiği, haklarından mahrum edildiği bir toplumda çocuklar da sağlıklı yetiştirilemez, aileler güçlü olamaz, siyasi ve ekonomik mekanizmalar da sağlıklı çalışamaz. Nihayetinde gerçek bir toplumsal refah, kalkınma ve adaletten bahsedilemez. Göreve geldiğimiz yıldan bugüne bu bilinçle kendi potansiyelini gerçekleştirme çabasında olan tüm kadınlar için birçok çalışmaya imza attık. Düzenlediğimiz eğitim, seminer, kampanya ve projeler ortak sermayemizdir. Düzenlediğimiz çalıştayın, gerçekleştireceğimiz çalışmalara rehberlik edeceğini düşünüyoruz. Aile, en kadim ve köklü müesseselerimizden birisidir. Sosyal ve kültürel dokumuzun örülmesinde asırlar ötesinden sürülüp gelen değerlerimizin bugüne ulaşmasında aile daima hayati rol oynamıştır. Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Yıldırım Belediyesi olarak '2025 Aile Yılı' kapsamında aile akademisi ile bütüncül bir eğitim sistemi, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti, 500 ailemizin düğünü gibi birçok projeyi gerçekleştireceğiz. Aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlakına olumlu yönde katkı sağlayan toplumsal değerleri gözeten koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici hizmet ve faaliyetleri inşallah bu dönemde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar ise, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak 2023 yılında kurduğumuz kadın ve aile koordinatörlüğü ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile aileye verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Güçlü aile yapısının korunması ve geleceğe daha sağlam adımlarla yaklaşılmasına katkı sağlamak için çalıştayımızda bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle toplumumuzun omurgasını oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi artık sosyal bir hedef değil ulusal bir vizyon haline gelmiştir. Bu vizyonun temelini oluşturan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' bizlere çok önemli bir yol haritası sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Program, 'Sağlam Temeller', 'Ebeveynlik Yolculuğu', 'Çocuğum Büyüyor' ve 'Ailede Yeni Dengeler' oturumları ile son bulacak.