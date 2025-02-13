Torbalı'da Kavga: 2 Tutuklama

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alpkent Mahallesi 1040 Sokak'taki parkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada İ.A. (18) silahla, Y.Y. (26) bıçakla, E.T. (18) de darp sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.