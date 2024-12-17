Torbalı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

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İzmir'in Torbalı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi Egekent Kavşağı'nda iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Tabancayla yaralanan ve kendi imkanıyla özel bir hastaneye giden Cevdet T. (29), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.