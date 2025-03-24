Toronto'da İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde başlayıp dünyaya yayılan protesto gösterileri, dün, Kanada'nın en büyük şehri ve ticaret merkezi Toronto'da da düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, Kanada'nın Toronto kentinin Nathan Philips Meydanı'nda dün protesto edildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı protesto gösterilerinde, meydanda toplananlar ellerinde, Türkçe ve İngilizce döviz ve pankartlar taşıdı. CHP Kanada Birliği üyelerinin de arasında bulunduğu göstericiler, Türkiye'deki protesto gösterilerine katılanlarla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Toronto'dan ODTÜ'ye selam. Direnişe devam" yazılı pankart da taşıdı.

Meydandaki protestocuların Türk bayrakları taşıdıkları da görülürken, çeşitli sloganlar eşliğinde, Türk makamlarından hem İmamoğlu'nun serbest bırakılması hem de "demokrasi ve adalet" talebinde bulunuldu.