Torul Gölü Kurudu, Çöl Manzarası Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Torul Gölü Kurudu, Çöl Manzarası Ortaya Çıktı

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Torul Barajı'ndaki suların çekilmesiyle bölgede çöl manzarası oluştu, tarihi köprü gün yüzüne çıktı.

11.11.2024 09:43
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Torul'da göl yerini çöl manzarasına bıraktı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde enerji üretimi için kurulan Torul Barajı'nda sularının çekilmesiyle göl yerini çöl manzarasına bıraktı.

Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan ve enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Barajı'nın suları kış ayının gelmesiyle birlikte çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte yaz aylarında büyük bir göl manzarasına sahip bölge adeta çöle döndü. Baraj yapımı sırasında sular altında kalan evlerin ve tarihi Torul Köprüsü'nün de gün yüzüne çıktığı mevsimde vatandaşlar yazın ve kışın ayrı manzara yaşadıklarını söylüyor.

"Yazın farklı, kışın farklı manzara"

Yaz aylarında barajın manzarasının daha güzel olduğunu söyleyen Muhammet Baydar, "Yaz aylarında baraj su dolduğu için güzelleşiyor, manzarası için de burayı ziyaret edenler oluyor kışın ise kurak oluyor, göl kenarında hayvanlarımızı otlatıyoruz. Kış ayında da su dursa daha güzel olur. Yazın farklı, kışın farklı bir manzara" dedi.

Kerim Yüceman da, "Yazın sular olunca güzel bir manzara yaşıyoruz burada, kışın sular çekilince de kuruyor ve çöpler hep meydana çıkıyor. Yazın farklı, kışın farklı bir görüntü var. Kış ayında da gölün kıyısında hayvanları otlatıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Torul Gölü Kurudu, Çöl Manzarası Ortaya Çıktı - Son Dakika

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