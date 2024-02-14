Tosya\'da 27 Bin 967 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Fenerbahçe, Livakovic'in performansını yükseltmek için yeni bir kaleci antrenörüyle anlaştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği kaybettikten sonra kaleci Livakovic'in performansını eleştiri almaya devam ediyor. Bu nedenle, Fenerbahçe'nin eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı ve Livakovic'in performansını yükseltmek için onunla çalışacağı öne sürülüyor. Zufic daha önce Trabzonspor'da çalışmış ve Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.