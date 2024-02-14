Tosya'da 27 Bin 967 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tosya'da 27 Bin 967 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Tosya\'da 27 Bin 967 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

14.02.2024 10:39
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tosya'da 27 Bin 967 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya'da 27 Bin 967 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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