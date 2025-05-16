Tosya'da Çeltik Ekim Mevsimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tosya'da Çeltik Ekim Mevsimi Başladı

Tosya\'da Çeltik Ekim Mevsimi Başladı

Tosya'da çeltik ekimi, çiftçiler tarafından geleneksel yöntemlerle başladı. Pirinç üretimi devam ediyor.

16.05.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEHMET ULUSOYLAR - Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üreticilerin çeltik ekim mesaisi başladı.

Bölgenin en yüksek dağlarından olan Ilgaz'dan gelen kar sularıyla beslenen 9 bin dekar tarlada, coğrafi işaret belgeli "Sarıkılçık" türünün yanı sıra "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitleri de yetiştiriliyor.

Tarlalarını kare şeklinde hazırladıktan sonra sürerek ekime hazır hale getiren çiftçiler, günlerce çakıştıkları arazide zararlı otlara karşı da mücadele ediyor.

Çeltik ekiminde hem erkekler, hem de kadınlar aktif rol alıyor.

Ortalıca köyü muhtarı Salih Uysal, AA muhabirine, Tosya'nın çeltik üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bölgede çok uzun süredir çeltik ekimi yapıldığını anlatan Uysal, "Tosya'da pirinç 3-5 asırdır üretiliyor. Geçmişini bilenimiz yok. Dedemin dedesi de pirinç ekiminin ne zaman başladığını bilmezmiş. Yüzyıllardır pirinç ekimi yapılır burada. Bu bizim gelir kaynağımız oldu. Bunu bırakamayız. Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu yer de Tosya. Artık fabrikalar her yerde var ama ilk burada kurulmuş." dedi.

Ekim süreci hakkında bilgi veren Uysal, "Öncelikle bir önceki yıldan kalan anızı temizliyoruz. Sonra pullukla sürüyoruz ve ardından gübre atıyoruz. Tavaların su tutmasını sağlayan kaşları düzenliyoruz. Tarlaya suyu saldıktan sonra tarlanın düzlenmesi için keşan yapıyoruz. Ekim yapılacak duruma geldikten sonra suyun içerisine girerek ekimi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tosya pirincinin lezzetinin Ilgaz Dağı'nın kar sularından geldiğini vurgulayan Uysal, "D-100 kara yolu ilçemizden geçiyor. Burası bizim için tam bir reklam aracı. Bir alan bir daha alıyor, çok beğeniyorlar. Tosya pirincinin bu kadar iyi ve meşhur olmasının sebebi Ilgaz Dağı'ndan gelen suların temiz olmasından dolayıdır. Ana sebebi temiz sudur. Bunu pilavını yediğinizde anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Karaköy köyü muhtarı Musa Tamarslan ise köylerinde 850 dekar arazide çeltik ekildiğini dile getirerek, "Biz anadan, dededen gördüğümüz gibi çeltik ekiyoruz. Biz dünyada yokken de ekiliyormuş. Çoluk çocuk, eş hep beraber gelip akşama kadar bu işle uğraşıyoruz. Geçim kaynağımız çeltik." dedi.

Çeltik ekimi yapan Nuh Terzi de 28 yaşında genç bir çiftçi olduğunu belirterek, "Beyaz altın dediğimiz pirinç ekimi yapıyoruz. Şu an tohumlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllardır bu bölgede pirinç yetiştiriciliği var. Genç bir çiftçi olarak bu geleneği ben de sürdürmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Muammer Terzi ise Ortalıca köyüne gelin geldiğinden beri çeltik ektiğini dile getirerek, "Kadınlar olarak darıları alıyoruz, ardından otları ayıklıyoruz. Ekim sırasında tohumu ayarlıyoruz. Biz de erkeklere yardım ediyoruz. Hasatta da çeltikleri kurutuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Çiftçilik, kastamonu, Ekonomi, Türkiye, Çeltik, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Tosya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Çeltik Ekim Mevsimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

16:33
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:41:45. #7.13#
SON DAKİKA: Tosya'da Çeltik Ekim Mevsimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.