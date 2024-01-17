 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tosya'da Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tosya'da Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Sekiler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermeste, Gazze'deki mazlum ve mağdur insanlara destek olmak amacıyla el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra ilçeye özgü ürün ve lezzetler satışa sunuldu. Kermese Kaymakam, Belediye Başkanı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tosya\'da Gazze\'ye Yardım Kermesi Düzenlendi
17.01.2024 - 16:07,
Abone Ol

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Sekiler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmen, öğrenci ve velilerle kermesi düzenlediklerini söyledi.

Gazze'deki mazlum ve mağdur insanlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla hazırladıkları kermese yoğun katılım olduğunu belirten Demirci, "Tüm dünyanın gözü önünde sergilenen insanlık dışı gerçekleşen bu dramın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kermesimizde, el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra ilçemize has ürün ve lezzetler de satışa sunulmaktadır. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Kermese Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kastamonu, Demirci, Tosya, Gazze, İnsan Hakları, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi - Son Dakika


16:30
Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor
16:29
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?

Son Dakika
16:30 Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor
16:29 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tosya'da Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement