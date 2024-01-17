Tosya\'da Gazze\'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Sekiler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmen, öğrenci ve velilerle kermesi düzenlediklerini söyledi.

Gazze'deki mazlum ve mağdur insanlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla hazırladıkları kermese yoğun katılım olduğunu belirten Demirci, "Tüm dünyanın gözü önünde sergilenen insanlık dışı gerçekleşen bu dramın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kermesimizde, el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra ilçemize has ürün ve lezzetler de satışa sunulmaktadır. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Kermese Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.