Trabzon Büyükşehir Belediyesi Atatürk Köşkü'nde Müzik Dinletisi Düzenliyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Atatürk Köşkü'nde Müzik Dinletisi Düzenliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekibi, Atatürk Köşkü'nde her hafta çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleşen müzik dinletisinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiriyor. Ziyaretçiler, bu etkinlik sayesinde tarihin kokusunu hissedip, Atatürk'ün sevdiği şarkılarla keyifli bir zaman geçiriyor.

03.07.2024 18:13
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekibinin Atatürk Köşkü'nde çarşamba günleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendireceği müzik dinletisinin ilki yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasında, belediyenin kültürel etkinliklerinin, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılmasına önemli katkıda bulunduğu belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin bir bölümünü yazdığı, Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Atatürk Köşkü'nde farklı bir etkinliğe imza atıldığına işaret edilen açıklamada, Atatürk'ün sevdiği şarkıların, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibi tarafından ziyaretçiler için seslendirilmeye başlandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ziyaretçilerden Turhan Eymen Birinci, "Atatürk'ün sevdiği şarkıları Atatürk Köşkü'nde dinlemek büyük keyif. Trabzon Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'a Sakarya'dan gelen Ülkü Akbulak ise "Atatürk'e saygımız ve sevgimiz sonsuz. Burası görülmeye değer. Müzik dinletisi de yorgunluğumuzun üzerine iyi geldi. Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anmak çok güzel. Özel bir konser tadında. Hem ziyaret hem müzik ziyafeti, daha ne olsun? Böyle bir etkinlikte emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zehranur Yanılmaz ise etkinliği beğendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir etkinlik olmuş. Orkestra başarılı. Bizi eskilere götürüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e bu farklı havayı bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Bir tarafta tarihin kokusu, diğer tarafta dinlemeye doyamayacağımız, Atatürk'ün de çok sevdiği şarkılar var. Muhteşem bir his, çok keyif aldık."

Atatürk Köşkü'nde müzik dinletisi, her hafta çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Atatürk Köşkü'nde Müzik Dinletisi Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Atatürk Köşkü'nde Müzik Dinletisi Düzenliyor - Son Dakika
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