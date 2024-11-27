Trabzon, Çinli Turistlere Açılıyor

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İSTANBUL, 27 Kasım (Xinhua) -- Trabzonlu yetkililer, Çinli turistleri kentin eşsiz geleneklerini, zengin kültürel mirasını ve tarihi simgelerini keşfetmeye davet ediyor.

Kentin eşsiz biçimde kaynaşmış olan halk gelenekleriyle zanaatkarlığının, tarihi miraslara merak duyan Çinli turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a göre kentin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan horon dansı da "kaçırılmaması gereken deneyimler listesinin başında" yer alıyor.

Xinhua'ya konuşan Yıldırım, "Yöreye özgü geleneksel bir yaylı çalgı olan kemençenin içli seslerinin eşlik ettiği bu hareketli dans, hem yerel halkın hem de turistlerin katılabileceği kültürel bir kutlamayı temsil ediyor" dedi.

El sanatlarının Trabzon'un kültürel cazibesinin kilit öneme sahip bir diğer unsuru olduğuna işaret eden Yıldırım, Kazaziye sanatını olağanüstü zanaatkarlığın başlıca örneği olarak gösterdi.

Altın ve gümüş tellerin ipek veya naylon ipliklere sarılarak zarif ve detaylı sanat eserlerine dönüştürüldüğü geleneksel Kazaziye sanatıyla da genellikle takı ve dekoratif objeler üretiliyor.

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de turizm yoluyla Türkiye ile Çin arasındaki "yakın ilişkileri güçlendirmeyi" ve Çinli turistleri Sümela Manastırı, dağları, yaylaları, yemyeşil doğası ve görülmeye değer sahiliyle tanınan Trabzon'a beklediklerini söyledi.

Belediye başkanı, Çinli turistlerin Trabzon'da daha rahat hissetmeleri için kent mutfağına Çin lezzetleri eklemeyi düşündüklerini de dile getirdi.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan son 10 ayda şehre sadece 933 Çinli turistin geldiğini ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Artan tanıtım çabalarının önümüzdeki yıl daha fazla ziyaretçi çekmeye yardımcı olabileceğini belirten Erdoğan, "Çin halkını her zaman Trabzon'a bekleriz. Kentimiz uyumlu ve kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir yer" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verilerine göre 2024 yılının ilk 9 ayında Çin'den Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 77,29'luk bir artışla 352.473'e ulaştı.