Trabzon\'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen bir araçta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Havalimanı mevkisinde durdurulan araçta, 5 düzensiz göçmen ve aracılık ettiği ileri sürülen C.Ç. yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, C.Ç. hakkında başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.
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