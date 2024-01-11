 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen, Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurulan bir araçta yakalandı. Araçta bulunan düzensiz göçmenlere aracılık ettiği ileri sürülen C.Ç. de gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, C.Ç. hakkında adli soruşturma devam ediyor.

Trabzon\'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
11.01.2024 - 10:35,
Abone Ol

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen bir araçta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Havalimanı mevkisinde durdurulan araçta, 5 düzensiz göçmen ve aracılık ettiği ileri sürülen C.Ç. yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, C.Ç. hakkında başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz Sahil Yolu, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement