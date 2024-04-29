Trabzon\'da altyapı çalışmaları sürüyor

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Trabzon'da Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı sorunlarına kalıcı çözüm üretebilmek için asfaltlama, kuru betonlama, yaş betonlama ve istinat duvarı olmak üzere dört kulvarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezine yakın mahallelerde asfaltlama, kırsal mahallelerde ise yol betonlama çalışmalarını sürdüren ekipler, nisan ayı içinde Subaşı, Yeşilova, Kozluca, 1 ve 2 Nolu Beşirli, Yeşilyurt, Çağlayan, 1 Nolu Bostancı, Uğurlu, Ayvalı ve Pınaraltı mahallelerinde yol bakım, onarım, kanal temizliği, dolgu ve yol açma çalışmalarını devam ettiriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Dolaylı, Kozluca, Çukurçayır ve Yeşilyurt mahallelerinde toplamda 1360 metreküp kuru beton yol çalışması yapıldığını belirterek, bu çalışmaların daha ekonomik, daha konforlu ve daha hızlı olduğunu ifade etti.

Kaya, altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Ortahisar Belediyemizin mali kaynaklarını doğru ve verimli şekilde değerlendirmek için göreve geldiğimiz tarihten itibaren titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gayretli ve özverili bir şekilde çalışıyor. Altyapıda geçici değil, kalıcı çözümler üretmenin peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir merkezindeki yol çalışmalarını turizm sezonu açılmadan büyük ölçüde tamamlamayı planladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Şehrimizin turistik noktalarında altyapı çalışmalarımızı bir an önce tamamlamak için ekiplerimiz büyük gayret ortaya koyuyor. Ulaşım noktasında vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ortahisar'ımızda hedefimiz, ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyeye çıkararak bu konudaki şikayetleri en aza indirmektir. Vatandaşlarımızın da bu konuda rahat olmasını istiyoruz. Ortahisar'da bozuk ve kullanışsız yol kalmayacak."

Kozluca Mahallesi Zagaroğlu ile Akoluk Mahallesi Orta mevkilerinde 973,8 metreküp taş duvar, Karşıyaka, Yalı ve Soğuksu mahallelerinde ise toplamda 650 ton asfaltlama yapıldı.

Nisan ayında mahalle yollarında toplamda 48 ton asfalt kullanılarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.