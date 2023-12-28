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Trabzon'da Aranan 7 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da Aranan 7 Hükümlü Yakalandı

Trabzon'da yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan hapis cezası ve arama kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Trabzon\'da Aranan 7 Hükümlü Yakalandı
28.12.2023 - 15:45,
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Trabzon'da, haklarında arama kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Akçaabat ve Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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