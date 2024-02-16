Trabzon'da bir şüpheli babasını öldürdü ve jandarmaya teslim oldu - Son Dakika
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Trabzon'da bir şüpheli babasını öldürdü ve jandarmaya teslim oldu

Trabzon\'da bir şüpheli babasını öldürdü ve jandarmaya teslim oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir şüpheli, babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla jandarmaya teslim oldu. İddiaya göre, arazide çıkan tartışma sırasında şüpheli, tabancayla ateş ederek babasını ağır yaraladı. Yaralı baba, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayda kullanılan tabancayla birlikte jandarmaya teslim olan şüpheli, gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

16.02.2024 20:41
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Trabzon'un Tonya ilçesinde babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, Karşular Mahallesi Bayra Küme Evleri mevkisindeki arazide C.L. ile oğlu A.K.L. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.K.L'nin tabancayla ateş ettiği babası C.L. ağır yaralandı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.L. yaşamını yitirdi.

Olayda kullandığı tabancayla jandarmaya teslim olan zanlı, Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Trabzon, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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