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Trabzon'da 'Drakula' böceği ile mücadele sürüyor - Son Dakika
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Trabzon'da 'Drakula' böceği ile mücadele sürüyor

Trabzon'da fındık ağaçlarının kurumasına neden olan 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ile mücadele devam ediyor. Zararlının popülasyonu azaltılsa da tamamen yok olmadı. Kontrol altına alınması ve tespit edildiği yerde ihbar edilmesi önemli.

Trabzon\'da \'Drakula\' böceği ile mücadele sürüyor
22.12.2023 - 12:04,
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TRABZON'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ile ilgili mücadele sürüyor. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Üyesi İhsan Miraç Emirzeoğlu, "Zararlının popülasyonu belli bir oranda azaltıldı ancak bölgeden tamamen çıkmadı. Kontrol altına alınması ve tespit edildiği yerde ihbar edilmesi mücadele açısından önemli" dedi.

'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği', Türkiye'nin fındık ambarı Karadeniz Bölgesi'nde dadandığı fındık ağaçlarının kurumasına yol açıyor. 'Toplu imha' ile mücadelesi mümkün olan 'drakula böceği' için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları, sökülerek yakılırken, zararlı türle ilgili mücadele sürüyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Üyesi İhsan Miraç Emirzeoğlu, fındık sektöründe son gelişmeleri değerlendirerek, sürdürülen mücadeleyle 'drakula'nın popülasyonun azaldığını ancak tamamen yok olmadığını belirtti. Emirzeoğlu, zararlı böceğin Trabzon'da Çağlayan, Esiroğlu ve Maçka bölgesinde yaklaşık 20 mahalleye yayıldığını ve fındığı verimsiz hale getirdiğini belirterek, "Böceğin hızla yayılmasını önlemek maksadıyla ilk etapta ağaçlar sökülmüştü. Bu uygulama çok mu etkili oldu orası tartışılır. Zararlının popülasyonu belli bir oranda azaltıldı ancak bölgeden tamamen çıkmadı. Kontrol altına alınması ve tespit edildiği yerde ihbar edilmesi mücadele açısından oldukça önem arz ediyor. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin bu konudaki hassasiyetli çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman bölgeye gelip ilaçlama yapıyorlar" dedi.

'BU YIL VERİM DÜŞÜK OLDU'

Fındığın önemli gelir kaynağı olduğunu kaydeden Emirzeoğlu "Bundan 25-30 yıl öncesine kadar ekonomisini fındık hasadına göre ayarlayanlar çoktu. Düğününü, okul masraflarını, ev taksitlerini hasada göre ayarlarlardı. Şimdi yaşanan iklimsel değişiklikler, doğal afetler, hastalıklar ve bahçelerdeki zararlılar, üreticiyi etkileyen sebepler. Bu yıl verim malum sebeplerden dolayı biraz düşük oldu. Umarım önümüzdeki sezonlar daha verimli olur ve üretici açısından da mutlu geçer" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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