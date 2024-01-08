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Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza - Son Dakika
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Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilerek, sürücüye drift atmak ve diğer ilgili kanun maddelerinden 38 bin 672 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. Ayrıca denetimler sırasında standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye de para cezası verildi ve araçlar trafikten men edildi.

Trabzon\'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza
08.01.2024 - 12:17,
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Trabzon'un Yomra ilçesinde drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Ekipler, trafiği tehlikeye düşüren sürücüye drift atmak ve diğer ilgili kanun maddelerinden 38 bin 672 lira idari para cezası uygulayarak, sürücü belgesini 2 ay süreyle geri aldı.

Öte yandan 5-7 Ocak'ta ekiplerin denetimleri sırasında "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye de para cezası uygulanarak, araçlar trafikten men edildi ve sürücülerin ceza puanları düşürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza - Son Dakika
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