Trabzon'da Elektrikli Otobüslerin İlk Test Sürüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Elektrikli Otobüslerin İlk Test Sürüşü Gerçekleştirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 31 elektrikli otobüsü toplu taşıma araç filosuna ekleyerek şehir içi ulaşımı daha konforlu ve çevreci hale getirmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamada, Yomra-Arsin hattında gerçekleştirilen ilk test sürüşüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Elektrikli otobüslerin kullanımıyla karbon salınımının azaltılması ve çevreye duyarlılık artırılırken, yakıt maliyetlerinin de azalacağı vurgulandı. Şarj istasyonlarının kurulumu için çalışmaların hızla başlatılacağı ve Trabzon halkının konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti almasının sağlanacağı ifade edildi.

02.07.2024 17:01
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Trabzon Büyükşehir Belediyesince elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi Trabzon Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma araç filosuna 31 elektrikli otobüs ekleyerek şehir içi ulaşımı daha konforlu ve çevreci hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in öncülüğündeki ilk test sürüşünün, Yomra- Arsin hattında gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların sahil peronundan başlayan ücretsiz test sürüşüne yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, filonun, ilk etapta 16, ikinci etapta ise 15 olmak üzere toplam 31 elektrikli otobüsle güçlendirileceğine işaret edilerek, "Yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım araçları Beşikdüzü-Of arasında sahil bandında hizmet vererek Trabzonlulara daha temiz ve sessiz ulaşım imkanı sunacak. Elektrikli otobüsler, düşük emisyon değerleri ve enerji verimliliği ile çevreye duyarlılığı artırırken, aynı zamanda yakıt maliyetlerini de azaltarak ekonomik çözüm sunuyor. Bu kapsamda elektrikli otobüslerimizin kullanımıyla karbon salınımını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni elektrikli otobüslerin şarj istasyonlarının kurulumu için çalışmaların hızla başlatılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şarj altyapısının en kısa sürede tamamlanması için gereken tüm adımlar atılmakta olup Trabzon halkının konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti alması sağlanacaktır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir Trabzon için yatırımlarımıza devam ediyor ve halkımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Elektrikli otobüslerimizin şehir trafiğine katılmasıyla hem çevremizi koruma yolunda büyük bir adım atacak hem de modern ve konforlu ulaşım seçenekleri sunarak yaşam kalitesini yükselteceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Elektrikli Otobüslerin İlk Test Sürüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Elektrikli Otobüslerin İlk Test Sürüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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