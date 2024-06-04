Trabzon'da hafif ticari araç devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da hafif ticari araç devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Trabzon\'da hafif ticari araç devrildi: 4\'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Sis Dağı Yaylası'na giden bir hafif ticari araç, Şıhkıranı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

04.06.2024 13:43
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Sis Dağı Yaylası'na hareket halindeki Haşim K'nin kullandığı 28 ADH 522 plakalı hafif ticari araç, Şıhkıranı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da hafif ticari araç devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da hafif ticari araç devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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