Trabzon\'da Heyelan Anları Kamerada

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Trabzon'da meydana gelen heyelan anları kamerada

TRABZON - Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerini olumsuz etkilerken, Araklı'da gerçekleşen heyelanlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Araklı'nın Yolgören mahallesi Küçükdere mevkiinde bir vatandaşın yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından dua etmesi sırasında bir anda karşısında bulunan fındık bahçesinde heyelan oluştu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydederken, görüntülerde çığlık sesleri ve korku dolu anlar dikkat çekti. Bölgede yağan aşırı yağışlar mahallenin başka bir kesimindeki fındık bahçesinde de heyelana yol açarken, o görüntüler de bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.