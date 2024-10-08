Trabzon'da İRAP Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Trabzon'da İRAP Toplantısı Gerçekleşti

Trabzon'da İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı, kırmızı eylemler belirlendi.

08.10.2024 20:27
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Trabzon'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Trabzon İl Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Özgür Aşık, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karslı'nın katıldığı belirtildi.

Toplantıda, Trabzon İl Afet Risk Azaltma Planlarına ilişkin konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, İRAP'ın amacının ilde yaşanabilecek afetlerin tehlike/risk kaynaklarının belirlenerek etkilerinden korunmak için yüksek seviyede etkili ve sürekli önlemler almak olduğu aktarıldı.

Trabzon İRAP'ın 15 hedef ve 364 eylemden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, "Bu eylemlerin 28'i kırmızı eylem (öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gereken) olarak belirlendi. 1 Temmuz 2024 itibarıyla Trabzon İRAP genel ilerleme oranı yüzde 29, kırmızı eylemlerin genel ilerleme oranı yüzde 80 olarak gerçekleşti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, toplantıda İRAP eylemlerinin genel ilerleme durumlarının tartışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda öncelikli olarak belirlenen 28 eylemin ivedi olarak gerçekleştirilmesi adına sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi. Ayrıca ilimizde 20 Eylül'de aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel-taşkın ve heyelan olaylarının sebepleri ile İRAP eylemlerinin ilişkisinin ortaya konularak İRAP eylemlerinin ve özellikle kırmızı eylemlerin bu kapsamda gözden geçirilmesi ve varsa yeni eylemlerin ortaya konulması kararlaştırıldı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da İRAP Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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