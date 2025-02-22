Trabzon'da Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

Güncel

Trabzon'da üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı, bazı bölgelerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İki tırın yolda kalması sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.