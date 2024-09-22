Trabzon\'da kaybolan kişi denizde bulundu

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Trabzon'da denizde bulunan cesedin, Sürmene ilçesinde önceki gün meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Havalimanı mevkisi açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Sahil Güvenlik, Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Gemi Adamları bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak, Trabzon Havalimanı yanındaki limana getirdi.

Ambulansa alınan ceset, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin, Sürmene ilçesinde 20 Eylül Cuma günü meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan ve 3 gündür aranan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'e ait olabileceği ihtimali üzerine, Demir'in yakınları Adli Tıp Kurumu'na çağırıldı.

Yakınlarının tespiti sonucu, cesedin Ali Kemal Demir'e ait olduğu belirlendi.

Öte yandan Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Aziz Yıldırım'ın Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ne giderek, Demir'in ailesine taziyelerini ilettiği bildirildi.