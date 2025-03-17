Trabzon'da korkutan yangın
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Bereketli Mahallesi'nde iftar saatlerinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangınla mücadele ekibi sevk edildi. Can kaybı yaşanmayan yangının sebebi henüz bilinmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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