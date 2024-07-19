Trabzon'da Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan stantta 3 bin 500 kişiye aşure ikramı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da stantı ziyaret ederek vatandaşlara aşure dağıttı. Şen, aşurenin önemine değinerek, Hz. Hüseyin efendimiz ve tüm şehitlerin anıldığı bu geleneğin dünya durdukça devam edeceğini söyledi.

19.07.2024 14:59
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Trabzon'da Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan stantta Büyükşehir Belediyesince 3 bin 500 kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Standı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ile AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, vatandaşlara aşure ikram etti.

Şen, AA muhabirine, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyona katılarak, vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Ankara'da olduğu için programa katılamadığını ifade eden Şen, "Aşure, Muharrem Ayı'nın çok önemli bir geleneğimiz, biraz acı ve hüzün var içerisinde, bütün başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi de onların aziz hatıralarını da anıyoruz. İnşallah, dünya durdukça devam edecek ve o acılarda hatırlanacak." dedi.

Şen, Trabzon'da aşure dağıtım geleneğinin oluştuğunu dile getirerek, eliyle vatandaşlara ikramda bulunmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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